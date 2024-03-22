22 Mart 2024, Cuma
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Faiz artırımı piyasaları nasıl etkiledi? Altında yükseliş sürecek mi?
Önceki gün Fed, dün de Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Fed sabit tuttu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri 500 puan arttırarak yüzde 50'ye çıkardı. Bu kararlar piyasaları nasıl etkiledi? Altın ve borsada yön ne olacak? Kripto varlıkların yükselişi sürer mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz değerlendirdi.