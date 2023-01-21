21 Ocak 2023, Cumartesi
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Fahiş site aidatları yakın takipte! Tesis yönetimlerinde önemli düzenleme
Site aidatlarına gelen fahiş zamlara karşı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. Site yönetim hizmeti veren şirketler artık "Konut Politikaları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü" tarafından denetlenecek. Peki süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar…