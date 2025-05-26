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Fabrika gibi lise! Bu okuldan mezun olan iş aramıyor, işe başlıyor

Fabrika gibi lise! Bu okuldan mezun olan iş aramıyor, işe başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 26.05.2025 11:36
Kocaeli'de bulunan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta fabrika gibi çalışıyor. Her bölümün kendine ait atölyesinde öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hem üretiyor hem meslek öğreniyor. Mobilyadan kimyasala, metalden elektroniğe birçok alanda üretim yapan okul, yılda 5 milyon TL'ye ulaşan ciroyla dikkat çekiyor.
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Fabrika gibi lise! Bu okuldan mezun olan iş aramıyor, işe başlıyor
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