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EYT'de yol haritası belirleniyor! Asgari ücret ve EYT için kollar sıvandı

A Haber
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Giriş: 11.11.2021 10:05
Son dakika EYT ve 2022 asgari ücret zammı haberi... EYT'li merakla yeni gelişmeleri bekliyor. Emeklilik için çıkacak düzenlemeyi bekleyen milyonlarca EYT’li için prim kadar, yıl şartı da önemli. Burada kadınlar daha avantajlı iken, erkekler için daha uzun süre gerekiyor. Öte yandan asgari ücretin kaç lira olacağı da merak ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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