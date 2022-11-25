25 Kasım 2022, Cuma
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EYT’de hangi formül olacak? Doğum ve askerlik borçlanması EYT'li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek?
Milyonlarca kişinin gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenlemede. Doğum ve askerlik borçlanması EYT'li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? İşverene EYT sosyal güvenlik destek primi verilecek mi? EYT için primi yetmeyenler ne yapmalı? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına konuk olan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz verdi.