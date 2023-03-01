EYT'de flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'de son dakika gelişmesi yaşandı. TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci maddesi kabul edildi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.