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EYT ne zaman yasalaşacak? İlk maaş ne zaman yatar? AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarih verdi

A Haber
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Giriş: 08.01.2023 13:30
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT ile ilgili tarih verdi. Turan, “Şubat ayında TBMM’den geçer, en geç Mart’ta maaşlar yatar" ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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