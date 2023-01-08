EYT ne zaman yasalaşacak? İlk maaş ne zaman yatar? AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT ile ilgili tarih verdi. Turan, “Şubat ayında TBMM’den geçer, en geç Mart’ta maaşlar yatar" ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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