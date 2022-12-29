EYT için SGK’ya gitmek gerekiyor mu? SGK’dan EYT açıklaması! Uzman isim A Haber’de anlattı

Son dakika haberi... Şubeler önünde uzun kuyruklar oluşması sonrası SGK'dan EYT açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "Düzenleme henüz yasalaşmadı. EYT yasalaşınca talep edildiğinde aylık bağlanacak" ifadelerine yer verildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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