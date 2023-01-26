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EYT düzenlemesinde ne var? Başvurular nasıl olacak?

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Giriş: 26.01.2023 09:31
Güncelleme:26.01.2023 09:35
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde EYT düzenlemesiyle ilgili ilk somut adım atıldı. AK Parti, grup teklifi için milletvekillerinden imza almaya başladı. İmzalar tamamlandıktan sonra teklif Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
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