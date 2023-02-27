27 Şubat 2023, Pazartesi
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EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Süreç nasıl işleyecek? Faruk Erdem A Haber'de anlattı! Depremzedeler için EYT hakkı
Son dakika EYT haberi... Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi için gözler bu haftaya çevrildi. TBMM'de EYT mesaisi yarın başlayacak. Süreç nasıl işleyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Erdem, depremde hayatını kaybeden EYT'li vatandaşların yakınlarının maaş için başvuru yapabileceğini belirtti.