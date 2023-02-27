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EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Süreç nasıl işleyecek? Faruk Erdem A Haber'de anlattı! Depremzedeler için EYT hakkı

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 11:24
Son dakika EYT haberi... Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi için gözler bu haftaya çevrildi. TBMM'de EYT mesaisi yarın başlayacak. Süreç nasıl işleyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Erdem, depremde hayatını kaybeden EYT'li vatandaşların yakınlarının maaş için başvuru yapabileceğini belirtti.
EYT düzenlemesinde kritik gün EYT DÜZENLEMESİNDE KRİTİK GÜN

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