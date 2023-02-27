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EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Süreç nasıl işleyecek? Faruk Erdem A Haber'de anlattı! Depremzedeler için EYT hakkı

Son dakika EYT haberi... Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi için gözler bu haftaya çevrildi. TBMM'de EYT mesaisi yarın başlayacak. Süreç nasıl işleyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Erdem, depremde hayatını kaybeden EYT'li vatandaşların yakınlarının maaş için başvuru yapabileceğini belirtti.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 11:24
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EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Süreç nasıl işleyecek? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! Depremzedeler için EYT hakkı

O bekleyişte nihayet sona gelindi. Meclis mesaiye yarın başlıyor.

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EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Süreç nasıl işleyecek? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! Depremzedeler için EYT hakkı

6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara vermişti.

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EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Süreç nasıl işleyecek? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! Depremzedeler için EYT hakkı

GÖZLER 28 ŞUBAT'A ÇEVRİLDİ

İki haftadır deprem bölgesindeydi milletvekilleri, o mesainin ardından Meclis'in 28 Şubat'ta yeniden mesaiye başlaması bekleniyor.

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EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Süreç nasıl işleyecek? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! Depremzedeler için EYT hakkı

Genel Kurul'un öncelikli gündem başlıklarının arasında milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT var.

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EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Süreç nasıl işleyecek? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! Depremzedeler için EYT hakkı

Ocak ayı sonunda AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzası ile Meclis'e sunulan teklif için son kritik viraj Genel Kurul'da dönülecek.