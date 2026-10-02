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Van'da 517 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Van'da 517 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 471 kilo esrar, 32 kilo metamfetamin ve 14 kilo afyon sakızı ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.

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