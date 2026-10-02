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10 gün arayla benzer görüntü! "Salon terki" akıllara İsrail heyetini getirdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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10 gün arayla benzer görüntü! "Salon terki" akıllara İsrail heyetini getirdi

Yeni yasama yılının ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarihi anlara sahne olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul hitabı öncesinde Özgür Özel ve ekibinin sergilediği tavır büyük tepki çekti. Başkan Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmayan ve hitap başlamadan hemen önce salonu terk eden Yeni Parti yönetiminin bu hamlesi, 10 gün önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail temsilcisinin sergilediği salon terkini akıllara getirdi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Meclis'te ve Ankara kulislerinde yankı uyandıran o anları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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