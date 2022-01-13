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Evden çalışarak ayda 70 bin TL maaş! Evden yurt dışında çalışma imkanı

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Giriş: 13.01.2022 16:13
Evinizden çalışıp maaşınızı dövizle almak ister misiniz? Eğer yanıtınız evetse özgeçmişinizi hemen hazırlamaya başlayın. Çünkü İngitere'de yaşayan Türk iş kadını Zeynep Turudi, Türk gençlerine yurt dışında iş imkanı sağlamak için bir internet sitesi kurdu. İşte o projenin detayları...
Evden çalışarak ayda 70 bin TL maaş! EVDEN ÇALIŞARAK AYDA 70 BİN TL MAAŞ!
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Evden çalışarak ayda 70 bin TL maaş!
Evden çalışarak ayda 70 bin TL maaş!
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