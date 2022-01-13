Evden çalışarak ayda 70 bin TL maaş! Evden yurt dışında çalışma imkanı

Evinizden çalışıp maaşınızı dövizle almak ister misiniz? Eğer yanıtınız evetse özgeçmişinizi hemen hazırlamaya başlayın. Çünkü İngitere'de yaşayan Türk iş kadını Zeynep Turudi, Türk gençlerine yurt dışında iş imkanı sağlamak için bir internet sitesi kurdu. İşte o projenin detayları...

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