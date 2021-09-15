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Ev kiraları neden bu kadar arttı? Yüksek kira için çözüm ne?

A Haber
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Giriş: 15.09.2021 15:57
Kira fiyatlarının  son bir yılda ortalama yüzde 55 artmasının nedeni ne? Kira fiyatlarındaki orantısız yükselişin temelinde neler var ve nasıl çözülecek? Kira zammı neye göre yapılıyor? Bu soruları A Haber Memleket Meselesi programına katılan gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas yanıtladı.
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