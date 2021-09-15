Ev kiraları neden bu kadar arttı? Yüksek kira için çözüm ne?

Kira fiyatlarının son bir yılda ortalama yüzde 55 artmasının nedeni ne? Kira fiyatlarındaki orantısız yükselişin temelinde neler var ve nasıl çözülecek? Kira zammı neye göre yapılıyor? Bu soruları A Haber Memleket Meselesi programına katılan gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas yanıtladı.

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