Ev büyüklüğünde tekneler karavanlar! Milyonluk yatlar görücüye çıktı

Deniz ve doğa tutkunlarını bir araya getiren Boat Show, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Birbirinden lüks tekneler alıcılarını bekliyor. Fuarda karavanlar da sergileniyor.

Birbirinden lüks tekneler, yüzen arabalar ve pandeminin gözdesi karavanlar. Boat Show 2021, 118 tekne ve 80 karavan ile kapılarını açtı. 118 tane tekne 80 karavan bulunuyor aynı zamanda denize dair son teknolojik ürünler de bu alandan sergileniyor.

Pandemi ile birlikte talebin de arttığı teknelerin fiyatları geçen seneye oranla bir hayli yüksek. Doğada gözden uzak olmak isteyenlerin tercihi olan karavanlar da fuarda alıcılarını bekliyor. Boat Show 26 Eylül'e kadar ziyaretçilerini bekliyor.



