Esnek çalışma nedir? İşletmeye nasıl fayda sağlar? İşçiye nasıl yükümlülükler getiriyor?

Orta Vadeli Programda dikkat çeken konulardan biri de esnek çalışma düzenlemesi. Esnek çalışma nedir? Ne zaman hayata geçecek? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.

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