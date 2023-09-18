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Esnek çalışma nedir? İşletmeye nasıl fayda sağlar? İşçiye nasıl yükümlülükler getiriyor?

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 15:47
Orta Vadeli Programda dikkat çeken konulardan biri de esnek çalışma düzenlemesi. Esnek çalışma nedir? Ne zaman hayata geçecek? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
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