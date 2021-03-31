Esnafa yeni destek yolda! Kafe ve restoranlara nakti destek

Son dakika haberi... Esnafa yeni destek yolda. Devletten 2.841 TL destek! Kafe ve restoran çalışanlarına yeni desteğin detayları belli oldu: Hem bin 341 lira prim desteği hem bin 500 lira verilecek. Destek, Nisan ve Mayıs ayları olmak üzere 2 ay sürecek. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem anlattı.