Esnafa hibe rehberi! Kimler hibe alabilecek? | Hibe başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Son dakika ekonomi haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği esnafa verilecek 3-5 bin TL’lik hibe desteğinin ayrıntıları netleşiyor. Destekten vergi mükellefi simitçi, seyyar satıcı da yararlanacak. Ticaret Bakanlığı hemen hemen her kesimden esnafın yararlanacağı destekle ilgili uygulama esaslarını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Öte yandan ekonomik reform paketi kapsamında, önümüzdeki ayın sonuna kadar iki önemli kurul oluşturulacak. Fiyat İstikrarı Kurulu, fırsatçıları takip edecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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