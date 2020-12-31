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Esnafa hibe desteği! Kimler başvurabilir? Hibe başvurusu nasıl yapılır? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 31.12.2020 09:47
Güncelleme:31.12.2020 09:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa çifte yardım başlıyor. 5.000 TL hibe içeren gelir kaybı ve kira desteği için başvurular dün başladı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, desteklerden 'Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ' kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. .

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa çifte yardım başlıyor. 5.000 TL hibe içeren gelir kaybı ve kira desteği için başvurular dün başladı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, desteklerden 'Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ' kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak. İşte bütün detaylar...

Başvurular başladı: Esnafa 3 ay süreli 1750 liralık destek! Gelir ve kira yardımı için... BAŞVURULAR BAŞLADI: ESNAFA 3 AY SÜRELİ 1750 LİRALIK DESTEK! GELİR VE KİRA YARDIMI İÇİN...
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