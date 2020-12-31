Esnafa hibe desteği! Kimler başvurabilir? Hibe başvurusu nasıl yapılır? Canlı yayında anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa çifte yardım başlıyor. 5.000 TL hibe içeren gelir kaybı ve kira desteği için başvurular dün başladı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, desteklerden 'Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ' kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. .

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa çifte yardım başlıyor. 5.000 TL hibe içeren gelir kaybı ve kira desteği için başvurular dün başladı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, desteklerden 'Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ' kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak. İşte bütün detaylar...