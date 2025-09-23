Esnafa erken emeklilik yolda! Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik... 9 bin prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilecek

Milyonlarca Bağ-Kur'lunun beklediği haber sonunda geldi. Bağ-Kurlular için emeklilik prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne düşüyor. Böylece esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmet Çetinkaya, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

