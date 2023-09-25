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Esnaf ve sanatkara 416 milyar TL kredi desteği! Tahsis edilen kaynak artırıldı

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Giriş: 25.09.2023 09:06
Ticaret Bakanlığı 20 yıl içinde esnaf ve sanatkarlara verilen desteği rakamlarla açıkladı. Esnaf ve sanatkarlara 2003 yılından bu yana toplam 416 milyar lira kredi kullandırıldı.
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