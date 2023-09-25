Esnaf ve sanatkara 416 milyar TL kredi desteği! Tahsis edilen kaynak artırıldı

Ticaret Bakanlığı 20 yıl içinde esnaf ve sanatkarlara verilen desteği rakamlarla açıkladı. Esnaf ve sanatkarlara 2003 yılından bu yana toplam 416 milyar lira kredi kullandırıldı.

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