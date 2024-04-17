17 Nisan 2024, Çarşamba
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Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara destek! Hibe desteği 150 binden 400 bin TL'ye çıkıyor....
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı sosyal medya paylaşımında "Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 150 bin TL’den 400 bin TL’ye, Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 110 bin TL’den 300 bin TL’ye, Korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin TL’den 500 bin TL’ye yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı..