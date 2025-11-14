14 Kasım 2025, Cuma

Enflasyon beklentilerinde kritik değişim! Uzman isim piyasaların yeni rotasını A Para’da değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 12:18
Merkez Bankası'nın Kasım Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Yıl sonu enflasyon beklentisinde sınırlı bir artış yaşanırken, Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya, anketin şifrelerini ve piyasaların yeni yol haritasını A Para canlı yayınında deşifre etti. Kaya, beklentilerdeki hafif yukarı yönlü revizyonu normal karşılarken, yatırımcıların risk iştahını ölçmek için artık yeni bir göstergeye odaklandığını belirtti: Altın.
