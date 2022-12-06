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Enflasyon 1,5 yıl sonra geriledi! Hangi ürünlerde düşüş var?

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Giriş: 06.12.2022 10:42
Tüketici Fiyatları Endeksi, kasım ayında yüzde iki virgül 88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise 18 ay aranın ardından ilk kez düşüş göstererek yüzde 84, 39'a geriledi. Aylık bazda ana harcama gruplarında en büyük artış yüzde 5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken bu dönemde fiyatı en çok artan temel ürün tereyağı oldu.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Ekim Kasım

TÜFE 85.51 84.39

Ulaştırma 117.15 107.03

Gıda 99.05 102.55

Ev eşyası 93.63 92.83

Konut 85.17 82.85

Lokanta-otel 81.92 80.30

Alkollü içecek-tütün 77.88 83.49

Giyim ve ayakkabı 41.30 36.96

Eğitim 36.95 37.18

Haberleşme 33.48 35.87

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