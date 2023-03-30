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Enerjide YENİ MÜJDE geliyor! Başkan Erdoğan arife günü hangi müjdeyi verecek? A Haber'de değerlendirdi: İlave rezervler...

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 11:59
Karadeniz gazı bayram öncesi arife günü karaya çıkıyor. Başkan Erdoğan, "Ramazan'da iki bayramı bir arada yaşayacağız. Arife günü milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak."  ifadelerini kullanmıştı. Peki enerjide yeni müjde ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer Zonguldak'tan aktardı. Filyos Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aykut Şarkgüneşi, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Enerjide yeni müjde ne? ENERJİDE YENİ MÜJDE NE?

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Enerjide yeni müjde ne?
Enerjide yeni müjde ne?
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