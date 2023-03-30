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Enerjide YENİ MÜJDE geliyor! Başkan Erdoğan arife günü hangi müjdeyi verecek? A Haber'de değerlendirdi: İlave rezervler...

Karadeniz gazı bayram öncesi arife günü karaya çıkıyor. Başkan Erdoğan, "Ramazan'da iki bayramı bir arada yaşayacağız. Arife günü milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak." ifadelerini kullanmıştı. Peki enerjide yeni müjde ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer Zonguldak'tan aktardı. Filyos Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aykut Şarkgüneşi, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 12:00
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Enerjide YENİ MÜJDE geliyor! Başkan Erdoğan arife günü hangi müjdeyi verecek? A Haber’de değerlendirdi: İlave rezervler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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Enerjide YENİ MÜJDE geliyor! Başkan Erdoğan arife günü hangi müjdeyi verecek? A Haber’de değerlendirdi: İlave rezervler...

Başkan Erdoğan Karadeniz'deki doğal gazın karaya çıkarılma töreninin arife günü olacağını ifade ederken, törende de bazı müjdelerin olacağını açıkladı.

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Enerjide YENİ MÜJDE geliyor! Başkan Erdoğan arife günü hangi müjdeyi verecek? A Haber’de değerlendirdi: İlave rezervler...

"İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece Enerji Bakanlığımızın azimli gayretiyle, arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla, on binlerce personelimizin emekleriyle iki bayramı bir arada yaşayacağız." diye konuştu.

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Enerjide YENİ MÜJDE geliyor! Başkan Erdoğan arife günü hangi müjdeyi verecek? A Haber’de değerlendirdi: İlave rezervler...

Peki enerjide yeni müjde ne olabilir? Filyos Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aykut Şarkgüneşi, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Enerjide YENİ MÜJDE geliyor! Başkan Erdoğan arife günü hangi müjdeyi verecek? A Haber’de değerlendirdi: İlave rezervler...

KULLANABİLME AŞAMASINA GELDİK

Oldukça önemli bir gelişme. Sonunda beklediğimiz şey olmaya başladı. Gaz inşallah karaya çıkıyor. Böylelikle bizim kaynaklarımızla üretebilmiş olduğumuz gazı kullanabilme aşamasına da gelmiş olduk.