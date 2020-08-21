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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Bulmuş olduğumuz gaz çok kaliteli

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Giriş: 21.08.2020 16:04
Güncelleme:21.08.2020 16:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye müjdeyi canlı yayında verdi ve Fatih sondaj gemisinin Tuna1 bölgesinde 320 milyar metre küp doğal gaz keşfettiğini söyledi. Bu gazı ise 2023 yılında milletin kullanımına sunulacağını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Teknik çalışmalara göre burada bulmuş olduğumuz gaz çok kaliteli görünüyor. Bunlar ilerde bize maliyet açısından olumlu yansıyacak." derken bölgede 6 bin kilometrekarelik sismik çalışma daha yapılacağını belirtti.
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