31 Temmuz 2023, Pazartesi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de! Körfez ülkeleriyle 29,7 milyar dolar enerji anlaşması
Son dakika haberi... Doğal gaz ve petrol aramalarında son durum ne? Bulunan petrol ve doğal gaz ekonomiye ne zaman yansıyacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını yanıtladı. "Öz kaynaklarımızı ekonomiye kazandıracağız" ifadelerini kullanan Bakan Bayraktar, Gabar ve Karadeniz'de ilk aşamaları tamamladık." dedi. Körfez ülkeleriyle 29,7 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandığını belirten Bakan Bayraktar, “S. Arabistan ile çok ciddi enerji anlaşması gündemde.” ifadelerini kullandı.