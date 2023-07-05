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En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL! Seyyanen net 8 bin 77 lira artış

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 12:45
AK Parti torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, "Teklif ile seyyanen net 8 bin 77 lira artış öngörüyoruz." dedi.
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Seyyanen net 8 bin 77 lira artış
Seyyanen net 8 bin 77 lira artış
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