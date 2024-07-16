En düşük emekli maaş ne kadar oldu? AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşında yeni tutar belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ödenecek en düşük maaşı açıkladı.

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