Emekliye zamda yeni formül! En düşük aylık ve 65 yaş üstü için refah payı gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik açıklamasının ardından yeni zam formülleri gündeme geldi. İlk aşamada en düşük emekli aylığının yükseltilmesi, ardından refah payı verilmesi üzerinde duruluyor. Mali Müşavir Mustafa Genç, 65 yaş üstündeki ve çalışamayan emeklilere daha yüksek artış yapılabileceğini belirtti. Düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor.