Yurt genelinde sağanak ve sel felaketi! Muğla, Antalya ve Bursa'yı su bastı, Mersin'i dolu vurdu

Meteorolojinin uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve ardından meydana gelen sel baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ilçelerinde evleri su basarken, Antalya'nın Alanya ilçesinde pazar yerleri ve binalar su altında kaldı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde taşan dere, mahalleyi çamur deryasına çevirdi. Mersin'de ise dolu yağışı etkili oldu.