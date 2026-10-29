Kurtuluş Savaşı'nı kazandıran silahlar da bu müzede! Gazi kovanın etkileyici hikayesi

Ankara'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) İmalat-ı Harbiye Müzesi, Türk ordusunun 13. yüzyıldan günümüze uzanan askeri mirasını ziyaretçileriyle buluşturuyor. Kurtuluş Savaşı'nda defalarca cepheye gönderilen ve üzerinde 8 askerin ismini taşıyan "Gazi Kovan", Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923'te yapılan 101. top atışında kullanılmasıyla dikkat çekiyor. A Haber Muhabiri Abdullah Ünver ve Kameraman Uğur Koçak, tarihi müzeden özel görüntülerle Gazi Kovan'ın hikayesini aktardı.