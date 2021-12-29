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Emekliye zam oranı ne olacak? Maaşlar kaç TL’ye çıkacak? Bu formüller masada
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN
- 6 AYLIK ENFLASYONA REFAH PAYI EKLENEREK YILLIK ENFLASYONA EŞİTLENMESİ
- YILLIK KÜMÜLATİF ARTIŞIN %40'A KADAR TAMAMLANMASI
- 6 AYLIK ENFLASYONA İLAVETEN SEYYANEN ARTIŞ
- KADEMELİ ARTIŞ VE TABAN MAAŞIN YÜKSELMESİ
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN
- ZAMMIN YILLIK ENFLASYONA TAMAMLANMASI
- SEYYANEN ZAM
- %7'LİK TEMMUZ ZAMMININ ÖNE ÇEKİLMESİ
ASGARİ ÜCRETLE NELER DEĞİŞTİ?
- ASGARİ ÜCRET: 4.253,40 TL
- İŞSİZLİK MAAŞI: 1.986,40-3.972,81 TL
- STAJYER ÜCRETİ: EN AZ 1.417,80 TL
ASGARİ ÜCRETLİNİN RAPOR PARASI
- AYAKTA TEDAVİ: 111,2 TL
- YATARAK TEDAVİ: 83,40 TL
KIDEM TAZMİNATI ( 1 YILLIK)
- ASGARİ ÜCRETLİNİN: 5.004 TL
- TAVAN TUTAR: 9.626 TL (%16.2 ARTARSA)
GSS PRİMİ
- PRİM TUTARI: 150,12 TL
- PRİMİ DEVLET TARAFINDAN ÖDENENLER: HANE İÇİNDE KİŞİ BAŞI GELİRİ 1.668 TL'DEN AZ OLANLAR