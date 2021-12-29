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Videolar Ekonomi Videoları Emekliye zam oranı ne olacak? Maaşlar kaç TL’ye çıkacak? Bu formüller masada

Emekliye zam oranı ne olacak? Maaşlar kaç TL’ye çıkacak? Bu formüller masada

A Haber
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Giriş: 29.12.2021 09:51
Güncelleme:29.12.2021 09:52
Memur ve emekli maaşları belli oluyor. Hükümet asgari ücretten sonra emekliye de zam yapmaya hazırlanıyor. Pazartesi açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için belirleyici olacak. Emekli ve memurların gözü kulağı açıklanacak rakama çevrilmişken Bakan Nebati "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış, sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda problem çıkarmayacak" dedi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN
- 6 AYLIK ENFLASYONA REFAH PAYI EKLENEREK YILLIK ENFLASYONA EŞİTLENMESİ
- YILLIK KÜMÜLATİF ARTIŞIN %40'A KADAR TAMAMLANMASI
- 6 AYLIK ENFLASYONA İLAVETEN SEYYANEN ARTIŞ
- KADEMELİ ARTIŞ VE TABAN MAAŞIN YÜKSELMESİ

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN
- ZAMMIN YILLIK ENFLASYONA TAMAMLANMASI
- SEYYANEN ZAM
- %7'LİK TEMMUZ ZAMMININ ÖNE ÇEKİLMESİ



ASGARİ ÜCRETLE NELER DEĞİŞTİ?
- ASGARİ ÜCRET: 4.253,40 TL
- İŞSİZLİK MAAŞI: 1.986,40-3.972,81 TL
- STAJYER ÜCRETİ: EN AZ 1.417,80 TL

ASGARİ ÜCRETLİNİN RAPOR PARASI
- AYAKTA TEDAVİ: 111,2 TL
- YATARAK TEDAVİ: 83,40 TL

KIDEM TAZMİNATI ( 1 YILLIK)
- ASGARİ ÜCRETLİNİN: 5.004 TL
- TAVAN TUTAR: 9.626 TL (%16.2 ARTARSA)

GSS PRİMİ
- PRİM TUTARI: 150,12 TL
- PRİMİ DEVLET TARAFINDAN ÖDENENLER: HANE İÇİNDE KİŞİ BAŞI GELİRİ 1.668 TL'DEN AZ OLANLAR

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