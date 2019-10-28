Emekliye zam müjdesi... İşte Ocak 2020'de emekli maaşlarında olası artış oranı... |Video

Ocak ayında maaşlara zam geliyor. Çalışanlar gibi milyonlarca emeklinin de gözü kulağı 2020 yılının Ocak ayı zam oranında... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, zam oranlarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek zamlı maaş oranları için olası tahminlerde bulundu. Peki kim ne kadar maaş alacak? Emeklinin ocak ayı zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarındaki artış ne kadar olacak? Emekli ve çalışan maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini Faruk Erdem anlattı.

2020 yılının Ocak ayında maaşlara zam geliyor. Çalışanlar gibi milyonlarca emeklinin de gözü kulağı 2020 yılının Ocak ayı zam oranında...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, zam oranlarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek zamlı maaş oranları için olası tahminlerde bulundu. Peki, kim ne kadar maaş alacak? Emeklinin ocak ayı zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarındaki artış ne kadar olacak? Emekli ve çalışan maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini Faruk Erdem anlattı.

2020 yılının Ocak ayında hemen herkesin geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılacak.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark verilecek.

Beklenti anketindeki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 7.3, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3 olacak.

Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı etkileyecek. Bu oranlara göre yeni maaşlar hesaplandı:

En düşük emekli aylığı bin 268 liraya çıkacak. Taban aylık; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 127, memur emeklilerinde 2 bin 681 lira olacak.

Memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura ödenen tutar 433 liradan 481 liraya çıkacak.

Emekli doktorlara her ay yapılan ek ödeme artacak. Uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 502, uzman olmayanların da bin 913 liraya ulaşabilecek.

637 lira olan 65 yaş aylığı 677 liraya yükselebilecek.

Evde bakım aylığı bin 471 liraya çıkabilecek.

Yüzde 40-69 engelli olanların aylığı 541, % 70 ve üstü engeli olanlarınki 811 liraya çıkacak.

ASGARİ ÜCRETLE ÖDEMELER DEĞİŞECEK

1 Ocak'tan itibaren asgari ücret de artacak.

Bu ücret için pazarlık maratonu Aralık ayı başında başlarken, asgari ücretteki değişim pek çok ödemeyi de etkileyecek.Tüm çalışanlara ödenen asgari geçim indirimi, en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı, doğum ve askerlik borçlanması ile primlerde taban ve taban tutarlar asgari ücret zammıyla yükselecek.