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Emekliye promosyon en az 13 bin TL! Faruk Erdem A Haber'de anlattı | YENİ YIL YENİ PROMOSYON

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 11:00
Güncelleme:11.01.2024 11:00
Emekli hangi durumlarda maaş hesabını başka bankaya taşıyabilir? Taahhüt süresi bitmeden banka değiştirmek mümkün mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de anlattı.
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