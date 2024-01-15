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Emekliye ek zamda sona doğru! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam düzenlemesi ne zaman?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 09:50
Güncelleme:15.01.2024 12:04
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlara yapılacak ek zam düzenlemesini bekliyor. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, yapılacak ilk Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
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