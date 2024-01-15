Emekliye ek zam ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber'de değerlendirdi

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği emekli zammı için gözler Kabine'ye çevrildi. Peki masada hangi formüller var? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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