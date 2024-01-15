15 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Emekliye ek zam ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber'de değerlendirdi

Emekliye ek zam ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2024 11:49
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği emekli zammı için gözler Kabine'ye çevrildi. Peki masada hangi formüller var? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekliye ek zam ne kadar olacak?
Emekliye ek zam ne kadar olacak?
Gram altın için çarpıcı yorum: Tarihi zirveleri...
Gram altın için çarpıcı yorum: Tarihi zirveleri...
Sosyal yardımlarda yüzde 50 artış
Sosyal yardımlarda yüzde 50 artış
2024 yılı işsizlik maaşı zammı belli oldu
2024 yılı işsizlik maaşı zammı belli oldu
En düşük emekli maaşı kaç para olacak?
En düşük emekli maaşı kaç para olacak?
Altın fiyatı yükselir mi düşer mi?
Altın fiyatı yükselir mi düşer mi?
Kök maaş nedir? Nasıl hesaplanır?
Kök maaş nedir? Nasıl hesaplanır?
Kripto para düzenlemesi nasıl olacak?
Kripto para düzenlemesi nasıl olacak?
Özel okullar sınırı aştı!
Özel okullar sınırı aştı!
1.8 milyon EYT’liye daha maaş geliyor
1.8 milyon EYT'liye daha maaş geliyor
Emekliye promosyon en az 13 bin TL!
Emekliye promosyon en az 13 bin TL!
Emekliye ek zam nasıl olacak?
Emekliye ek zam nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster