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Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu! Başkan Erdoğan açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 15:08
Son dakika ikramiye haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliye ödenecek bayram ikramiyesinde yüzde 50 oranında artış yapılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda emekliye 3 bin TL ikramiye ödeneceğinin müjdesini verdi.
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