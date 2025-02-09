Emekliye 27 bin TL’ye varan banka promosyonu! Uzman isim A Haber’de anlattı

Yeni yılla birlikte SSK, Bağ-Kur, memur ve emekli maaşları da belli oldu. Bununla birlikte bankalar da promosyon ücretlerini yeniledi. Ne kadara kadar çıkacak bu ücretler? Ek ödemelerle birlikte ne kadar olacak? Sözleşmeler yapılırken nelere dikkat edilmeli? Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, A Haber canlı yayınında anlattı.

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