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Emekliye 27 bin TL’ye varan banka promosyonu! Uzman isim A Haber’de anlattı

Emekliye 27 bin TL'ye varan banka promosyonu! Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.02.2025 12:22
Yeni yılla birlikte SSK, Bağ-Kur, memur ve emekli maaşları da belli oldu. Bununla birlikte bankalar da promosyon ücretlerini yeniledi. Ne kadara kadar çıkacak bu ücretler? Ek ödemelerle birlikte ne kadar olacak? Sözleşmeler yapılırken nelere dikkat edilmeli? Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, A Haber canlı yayınında anlattı.
Emekli promosyon ödemesi ne kadar? EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

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Emekliye 27 bin TL’ye varan banka promosyonu! Uzman isim A Haber’de anlattı
27 bin TL’ye varan banka promosyonu
27 bin TL'ye varan banka promosyonu
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