09 Şubat 2025, Pazar
Emekli promosyon ödemesi ne kadar? "ATM" uyarısı | Banka sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?
Yeni yılla birlikte SSK, Bağ-Kur, memur ve emekli maaşları da belli oldu. Bununla birlikte bankalar da promosyon ücretlerini yeniledi. Ne kadara kadar çıkacak bu ücretler? Ek ödemelerle birlikte ne kadar olacak? Sözleşmeler yapılırken nelere dikkat edilmeli? Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, A Haber canlı yayınında anlattı.
Giriş Tarihi: 09.02.2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:24