09 Şubat 2025, Pazar

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri Emekli promosyon ödemesi ne kadar? "ATM" uyarısı | Banka sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

Emekli promosyon ödemesi ne kadar? "ATM" uyarısı | Banka sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

Yeni yılla birlikte SSK, Bağ-Kur, memur ve emekli maaşları da belli oldu. Bununla birlikte bankalar da promosyon ücretlerini yeniledi. Ne kadara kadar çıkacak bu ücretler? Ek ödemelerle birlikte ne kadar olacak? Sözleşmeler yapılırken nelere dikkat edilmeli? Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, A Haber canlı yayınında anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.02.2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:24
Emekli promosyon ödemesi ne kadar? ATM uyarısı | Banka sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

2025 yılının şubat ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankaların emekli promosyon ücretleri de güncellendi.

27 BİN TL'YE VARAN BANKA PROMOSYONU

Peki, emekli promosyon ödemesi ne kadar olacak? Banka ile sözleşme imzalarken nelere dikkat edilmeli? Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Emekli promosyon ödemesi ne kadar? ATM uyarısı | Banka sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

YARIŞ KIZIŞIYOR

Bankalardaki promosyon yarışı kızışmaya başladı. Çünkü yeni yıldan itibaren emekli maaş zamlarında artış oldu. Özellikle bu rakamlar yükseldikçe bankaların promosyonu da arttı. Dikkat ederseniz TV reklamlarında, radyo reklamlarında, gazete reklamlarında bankaların promosyon rakamları gittikçe artış gösteriyor. Bir rağbet oluştu. Rekabetin kızıştığı görülüyor.

Emekli promosyon ödemesi ne kadar? ATM uyarısı | Banka sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

24 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

Bankalar şu anda henüz daha yeni Sosyal Güvenlik Kurulu ile yeni bir mutabakata varılmasa da özel bankalar kendi rakamlarını artırma noktasına geldi.

Kamu bankaları şu anda 8 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon var. 12 bin TL ek ödemeyle beraber 24 bin TL'ye varabiliyor kamu bankalarında.

Emekli promosyon ödemesi ne kadar? ATM uyarısı | Banka sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

Bir maaş üzerinden özetleyelim. Diyelim sizin 10 bin ile 14.999 TL arası maaşınız varsa nakit promosyon 8 bin lira.

Emekli promosyon ödemesi ne kadar? ATM uyarısı | Banka sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

15 bin TL ile 19.999 TL arası maaşınız varsa 10 bin TL nakit promosyon.

20 bin TL ve üzeri varsa 12 bin TL nakit promosyon. Bunun haricinde ek ödemeler olabiliyor. Bunlarla beraber maksimum ulaşabildiğimiz rakamlar benim araştırmalarım neticesinde 27 bin TL'ye kadar ulaşan bir promosyon tutarı var.

Emekli promosyon ödemesi ne kadar? ATM uyarısı | Banka sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

Diyelim bir A Bankası 8-12 bin TL arası nakit promosyon veriyor. İlave olarak aidatsız kredi kartı veriyor ek kart imkanı sağlıyor. Başka bir banka 3-12 bin TL arası kredi kartı kullanımından puan veriyor. Yıllık kredi kartı kullanımından oluyor.

Emekli promosyon ödemesi ne kadar? ATM uyarısı | Banka sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

C Bankası 12-24 bin TL nakit promosyon veriyor. Burada da elektrik ve doğal gaz fatura ödeme zorunluluğu veriyor.

Başka bir banka 15 bin TL nakit promosyon veriyor. 3 bin TL fatura ödeme talimatına ek promosyon veriyor. 2 bin TL de ek hesap promosyonu veriyor. Toplam 27 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

E Bankası 15-21 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Ücretsiz EFT, kredi kartı kullanımı olabiliyor.

Emekli promosyon ödemesi ne kadar? ATM uyarısı | Banka sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

SÖZLEŞMEYE DİKKAT!

Emeklilerimiz şuna dikkat etmesi lazım. Burada 3 yıllık sözleşme imzalanıyor. Diyelim bir anlaşma yaptınız. 15 bin TL hesabınıza geçti ancak bu sene başka bir bankaya geçmek istiyorsunuz ve yüksek bir promosyon teklifi aldınız burada cayma hakkınız var.

Emekli promosyon ödemesi ne kadar? ATM uyarısı | Banka sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

Sadece diyelim 1 sene kullandınız 15 bin TL almıştınız, 10 bin TL cayma hakkı iade ediyorsunuz. O şartları yerine getirmiş oluyorsunuz. Tabi o bankaya ek bir taahhüt vermediyseniz.

Emekli promosyon ödemesi ne kadar? ATM uyarısı | Banka sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

ATM UYARISI

Emeklilere şunu da tavsiye ediyorum. Nakit promosyonlardan ziyade başka kullanım haklarına da bakması lazım. Özellikle kırsalda küçük kasabalarda yaşayan vatandaşların ATM ağına dikkat etmesi lazım. O yörede o banka var mı? Bir bankadan promosyon almışsınızdır ancak o bankanın günlük nakit ihtiyacınızı karşılayacak bir ATM ağı yoksa burada sizin için doğru bir yaklaşım olmayabilir. Sadece nakit promosyonlara bakmamaları diğer alternatif şıklara da bakmalarını tavsiye ederim.

27 BİN TL'YE VARAN BANKA PROMOSYONU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN