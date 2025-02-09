24 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

Bankalar şu anda henüz daha yeni Sosyal Güvenlik Kurulu ile yeni bir mutabakata varılmasa da özel bankalar kendi rakamlarını artırma noktasına geldi.

Kamu bankaları şu anda 8 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon var. 12 bin TL ek ödemeyle beraber 24 bin TL'ye varabiliyor kamu bankalarında.