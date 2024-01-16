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Emeklinin maaşı ne kadar artacak? Maaşlardaki zam oranı ne? İşte en düşük emekli maaşı tahmini

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 09:51
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi önce Kabineyi sonra Meclis'ten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Enflasyonun üzerinde yapılması düşünülen iyileştirme için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da. Çalışma tamamlandı. Meclis gündemine gelecek düzenlemenin ay sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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