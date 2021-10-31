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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Başkan Erdoğan talimatını verdi! SGK çalışmalara başladı | EYT’liler için 5 yeni formül! SSK, BAĞKUR ve memurlar…

A Haber
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Giriş: 31.10.2021 10:54
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hangi formüller masada? Emeklilikte Yaşa Takılanların da içinde olduğu bir ekonomi paketi üzerinde çalışma devam ediyor. En önemli başlıklardan biri EYT meselesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatını verdi. Peki EYT için hangi formüller masada? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 yeni formülün tüm detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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