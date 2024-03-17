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Emeklilik sisteminde düzenleme yolda! Erken emeklilik imkanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2024 08:51
Emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yolda. Geçen yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adımlar atılıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 1 milyon kişinin erken emekli olması öngörülüyor.
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Erken emeklilik imkanı
Erken emeklilik imkanı
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