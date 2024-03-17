Emeklilik sisteminde düzenleme yolda! Erken emeklilik imkanı

Emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yolda. Geçen yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adımlar atılıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 1 milyon kişinin erken emekli olması öngörülüyor.

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