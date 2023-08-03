Emeklilere Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? A Haber'de flaş sözler...

Milyonlarca çalışan gözlerini maaşlara yapılan ara zamların ardından yılbaşında yapılacak olan yeni zam oranına çevirdi. Özellikle emekli maaşlarına yönelik yapılacak olan yeni düzenleme merakla beklenirken Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber ekranlarında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...