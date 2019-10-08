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08.10.2019

Emeklilere bin TL promosyon müjdesi |Video

Emeklilere bin TL promosyon müjdesi... Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) emekliler için yeni bir kampanya başladı. 7 Ekim Pazartesi günü itibariyle maaşını TEB'e taşıyan emeklilere bin TL'ye kadar promosyon verileceği duyuruldu. Maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliye 850 TL, bin ila bin 999 TL olanlara 925 TL, maaşı 2 bin TL ve üzeri olan emeklilere ise bin TL promosyon verileceği açıklandı.

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