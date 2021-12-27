27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Emekli zammı ne kadar olacak? AK Partili Cahit Özkan: Emekli zammı yüzde 50’ye yakın olabilir

Emekli zammı ne kadar olacak? AK Partili Cahit Özkan: Emekli zammı yüzde 50’ye yakın olabilir

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2021 16:18
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlarda yapılacak ek zamda. Onları sevindiren haber AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Özkan , "Zam oranı yüzde 50'ye yakın olabilir" dedi.
Emekli zammı ne kadar olacak? EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammı ne kadar olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak?
Dolara da ’one minute’ dedi
"Dolara da 'one minute' dedi"
Şikayet geldi markete gitti ve...
Şikayet geldi markete gitti ve...
BDKK’dan Durmuş Yılmaz ve 4 isme suç duyurusu
BDKK’dan Durmuş Yılmaz ve 4 isme suç duyurusu
Yeni ekonomi modeli hangi planları bozdu?
Yeni ekonomi modeli hangi planları bozdu?
Utanmazlar! Halka indirim yalanı
Utanmazlar! Halka indirim yalanı
STK’lar indirim için harekete geçti!
STK’lar indirim için harekete geçti!
Memur ve emekli maaşı zam oranı ne olacak?
Memur ve emekli maaşı zam oranı ne olacak?
Avrupa’dan talep yağıyor ama eleman yetişmiyor
Avrupa'dan talep yağıyor ama eleman yetişmiyor
Linç yedim diyerek anlattı: Muhalefet...
"Linç yedim" diyerek anlattı: Muhalefet...
Maskeleri dolardan hızlı düştü!
Maskeleri dolardan hızlı düştü!
TRT payını kaldıran kanun
TRT payını kaldıran kanun
Daha Fazla Video Göster