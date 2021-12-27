27 Aralık 2021, Pazartesi
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Emekli zammı ne kadar olacak? AK Partili Cahit Özkan: Emekli zammı yüzde 50’ye yakın olabilir
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlarda yapılacak ek zamda. Onları sevindiren haber AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Özkan , "Zam oranı yüzde 50'ye yakın olabilir" dedi.