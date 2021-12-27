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Emekli zammı ne kadar olacak? AK Partili Cahit Özkan: Emekli zammı yüzde 50’ye yakın olabilir

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Emekli zammı ne kadar olacak? AK Partili Cahit Özkan: Emekli zammı yüzde 50’ye yakın olabilir

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlarda yapılacak ek zamda. Onları sevindiren haber AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Özkan, "Zam oranı yüzde 50'ye yakın olabilir" dedi.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlarda yapılacak ek zamda. Onları sevindiren haber AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Emekli zammı ne kadar olacak? AK Partili Cahit Özkan: Emekli zammı yüzde 50’ye yakın olabilir

Nasıl dün asgari ücretle ilgili vatandaşlarımıza ortaya koyduğumuz tavır karşılığını vermişse ve bunun sadece vergiyi kaldırmak suretiyle bütçemize 43 milyar TL bir maliyet getirmiş olsa da milletimiz için işçi ve işverenimiz için biz bunu istemişsek aynı düzenlemenin emeklilerimiz için de ortaya çıkacağının teminatını verelim.

Emekli zammı ne kadar olacak? AK Partili Cahit Özkan: Emekli zammı yüzde 50’ye yakın olabilir

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Vatandaşlarımızı bugüne kadar ne kur kumpaslarına ne faize ne de enflasyona yenik düşürmedik. Emekli maaşlarını, küresel enflasyona bağlı durum karşısında vatandaşların alım gücünü artıracak şekilde düzenleyeceğiz.

Emekli zammı ne kadar olacak? AK Partili Cahit Özkan: Emekli zammı yüzde 50’ye yakın olabilir

Oran olarak orada sadece ücret artışı değil aynı zamanda hem kamusal mükellefiyetler açısından işçi ve işverenin üzerindeki yükü de almak üzere düzenleme yapmıştık. Buna yakın bir düzenleme olacağını ifade edebilirim.

Emekli zammı ne kadar olacak? AK Partili Cahit Özkan: Emekli zammı yüzde 50’ye yakın olabilir

İnşallah emeklilerimizle ilgili yapılacak zam da asgari ücretteki artışı da doğrulayacak. Vatandaşımızı enflasyon karşısında mağdur etmeyecek.

Emekli zammı ne kadar olacak? AK Partili Cahit Özkan: Emekli zammı yüzde 50’ye yakın olabilir

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