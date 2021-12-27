Emekli zammı ne kadar olacak? AK Partili Cahit Özkan: Emekli zammı yüzde 50’ye yakın olabilir
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlarda yapılacak ek zamda. Onları sevindiren haber AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Özkan, "Zam oranı yüzde 50'ye yakın olabilir" dedi.
Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlarda yapılacak ek zamda. Onları sevindiren haber AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Nasıl dün asgari ücretle ilgili vatandaşlarımıza ortaya koyduğumuz tavır karşılığını vermişse ve bunun sadece vergiyi kaldırmak suretiyle bütçemize 43 milyar TL bir maliyet getirmiş olsa da milletimiz için işçi ve işverenimiz için biz bunu istemişsek aynı düzenlemenin emeklilerimiz için de ortaya çıkacağının teminatını verelim.
ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK
Vatandaşlarımızı bugüne kadar ne kur kumpaslarına ne faize ne de enflasyona yenik düşürmedik. Emekli maaşlarını, küresel enflasyona bağlı durum karşısında vatandaşların alım gücünü artıracak şekilde düzenleyeceğiz.
Oran olarak orada sadece ücret artışı değil aynı zamanda hem kamusal mükellefiyetler açısından işçi ve işverenin üzerindeki yükü de almak üzere düzenleme yapmıştık. Buna yakın bir düzenleme olacağını ifade edebilirim.
İnşallah emeklilerimizle ilgili yapılacak zam da asgari ücretteki artışı da doğrulayacak. Vatandaşımızı enflasyon karşısında mağdur etmeyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gıda ve market fiyatları son dakika açıklaması! CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? Son durum...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları neden açıklanmadı? 15 bin öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- BDDK suç duyurusu yaptığı 5 kişi kimdir? Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Selçuk Geçer kim?
- Delmicron varyantı nedir? Delmicron varyantı belirtileri nelerdir? Delmicron varyantı hangi ülkelerde görüldü?
- Flaş açıklama! Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? Yargı bu hafta neden yayınlanmadı? Yargı 15. yeni bölüm ne zaman?
- Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur GS Denizlispor maçı hangi kanalda?
- Terör iltisaklı nedir? İltisaklı ne demek, kelime anlamı nedir? İltisaklı anlamı…
- Başvurular E-Devlet üzerinden! Devletten nakit doğalgaz yardımı geliyor! İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımı ne zaman?
- Türkiye'nin ilk zaman yolcusu! 'Tarihler 2031’i gösteriyor' dedi İstanbul'un boş sokaklarını sosyal medyadan paylaştı
- Asiye Ateş son durum nasıl? Asiye Ateş sağlık durumu nedir? Asiye Ateş iyileşti mi?
- 15 bin öğretmen atama takvimi: Tercihler ne zaman yapılacak? 2022 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?
- Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları son durum