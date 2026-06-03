Avrupa'da enflasyon yükseldi faiz artacak mı?

İran'da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'nda patlak veren kriz, sadece Orta Doğu'yu değil, Avrupa ekonomisini de derinden sarsmaya devam ediyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Euro bölgesinde yıllık enflasyonun yüzde 3,2’ye yükseldiği görüldü. Enerji fiyatlarındaki devasa artış ve tedarik zincirindeki kırılmalar, Avrupa Merkez Bankası üzerindeki faiz artırımı baskısını zirveye taşıdı. Şimdi tüm gözler, 11 Haziran'da yapılacak kritik toplantıya kilitlenmiş durumda.